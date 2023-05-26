Ольга Павлова: марафон «Сила России» охватит самые разные слои населения

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проведет «Единая Россия» по всей стране с 1 июня по 12 августа. Проект реализуется совместно с Минспорта России, ДОСААФ и спортивными федерациями.

Как сообщила координатор федеральных партпроектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, республика считается одним из самых спортивных регионов страны, поэтому марафон «Сила России» охватит самые разные слои населения. Кроме профессиональных спортсменов в проекте примут участие работающая молодежь и пенсионеры, а также люди разного возраста и социальных групп.

«В республике будет работать 15 площадок, в эти дни к нам поступают предложения о проведении мероприятия из районов. Ожидаем, что их количество будет только расти», - сказала Павлова.

«Сила России» возьмет старт в самом сердце столицы Татарстана, 28 мая. В этот день под стенами Кремля будет запущен Казанский марафон. Уже сегодня для забега в нем зарегистрировались примерно 10 тысяч человек. 1 июня в республике состоятся крупные семейные соревнования по физической культуре и спорту, в том числе: семейные эстафеты и футбольные турниры среди юных спортсменов, за которых поболеть придут их родные и близкие.

«Нам очень важно, чтобы физкультурой и спортом занимались не только в городах, но и в маленьких поселках, в районах, поэтому мы большое внимание будем уделять мероприятием, которые будут проходить на площадках районов. Отдельно хочу остановиться на проведении летних сельских спортивных игр “Авыл яшьләре", которые пройдут в Мамадыше. В них примут участие более 2 тысяч человек», - пояснила Павлова.

Кроме того, в рамках марафона жители республики смогут сдать нормы ГТО, также запланирован целый комплекс спортивных мероприятий: в их числе серия соревнования Timerman, экстремальный забег «Гонка Героев», турнир по пляжному волейболу, национальная борьба «Корэш», Всероссийские уличные игры, дворовые виды спорта, семейные эстафеты.

Спортивный марафона «Сила России» в Татарстане возглавят известные спортсмены. Сейчас переговоры об участии проходят с легендарным хоккеистом Данисом Зариповым, прославленной теннисисткой Вероникой Кудерметовой и олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Мариной Голядкиной.

Партнерами марафона стали «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн. Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте проекта.