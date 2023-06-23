Ольга Павлова: ликвидация дефицита квалифицированных кадров – государственная задача

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Казани прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она стала одной из самых крупных в истории мероприятия, отметила координатор партийных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова.

«Соискателям предложили порядка 13 тысяч вакансий. Были задействованы 44 площадки, участие в ярмарке приняли 400 предприятий, из них 60 предприятий ОПК. Раис Татарстана [Рустам Минниханов] лично пригласил на ярмарку молодежь. Сегодня самой главной государственной задачей является ликвидация дефицита квалифицированных кадров. В условиях донаращивания производства, молодежь уже на ранних стадиях профобучения должна не только выбрать свою специальность, но и иметь все соответствующие умения и навыки, чтобы сразу после обучения приступить к выполнению рабочих задач», — подчеркнула Павлова.

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Также она обратила внимание, что на современном рынке труда идет большая трансформация. Профессии становятся высокотехнологичными, и квалифицированных специалистов остро не хватает, в том числе и на предприятиях оборонного комплекса, что в реалиях сегодняшнего дня стратегически важно.

«Наш проект «Моя карьера с „Единой Россией“ успешно развивается, он помогает и молодым специалистам и тем, кто ищет более удобную для них работу. Помогает семьям военнослужащих. Его успешное развитие определяет прежде всего высокая информативность. Хочу в этой связи поблагодарить СМИ, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, особенно заместителя министра и руководителя общественного совета Клару Тазетдинову», — резюмировала Ольга Павлова.

На сегодняшний день в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» проведено более 250 мероприятий, в которых приняли участие порядка 40 тыс. человек.