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Ольга Павлова: Конституция Татарстана — это уважение к истории и традициям
Конституция Республики Татарстан — это не просто свод законов, а руководство к действию, обеспечиващее повышение уровня жизни и создание гармоничного общества. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Общественной палаты России Ольга Павлова.
«Тридцать два года — солидный возраст для ключевого закона республики. День Конституции Республики Татарстан — это не просто памятная дата, а символ стабильности и развития, подтвержденный временем. Единодушное принятие Конституции в 1992 году заложило прочный фундамент для процветания республики, основанный на уважении прав личности и гражданской солидарности», — заявила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что День Конституции РТ — повод отметить не только историческую значимость этого документа, но и его практическую эффективность. Защита конкретного человека, конкретной семьи через эффективные, адресные меры государственной поддержки и социальных гарантий, активное участие граждан в жизни республики — все это наглядно демонстрирует жизнеспособность принципов, заложенных в Конституции Татарстана.
«В условиях глобальной нестабильности важность такого единения и консолидации общества, основанной на уважении к истории и традициям, трудно переоценить. Конституция Татарстана — это не просто свод законов, а руководство к действию, обеспечивающее повышение уровня жизни и создание гармоничного общества», — заключила Ольга Павлова.
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