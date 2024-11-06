Ольга Павлова: Конституция Татарстана — это уважение к истории и традициям

Конституция Республики Татарстан — это не просто свод законов, а руководство к действию, обеспечиващее повышение уровня жизни и создание гармоничного общества. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Общественной палаты России Ольга Павлова.

«Тридцать два года — солидный возраст для ключевого закона республики. День Конституции Республики Татарстан — это не просто памятная дата, а символ стабильности и развития, подтвержденный временем. Единодушное принятие Конституции в 1992 году заложило прочный фундамент для процветания республики, основанный на уважении прав личности и гражданской солидарности», — заявила собеседница агентства.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Она подчеркнула, что День Конституции РТ — повод отметить не только историческую значимость этого документа, но и его практическую эффективность. Защита конкретного человека, конкретной семьи через эффективные, адресные меры государственной поддержки и социальных гарантий, активное участие граждан в жизни республики — все это наглядно демонстрирует жизнеспособность принципов, заложенных в Конституции Татарстана.

«В условиях глобальной нестабильности важность такого единения и консолидации общества, основанной на уважении к истории и традициям, трудно переоценить. Конституция Татарстана — это не просто свод законов, а руководство к действию, обеспечивающее повышение уровня жизни и создание гармоничного общества», — заключила Ольга Павлова.