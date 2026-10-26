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Общество 26 октября 2026 12:42

Ольга Павлова: Ключ к интеграции шахмат в математику – подготовка учителя

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Ольга Павлова: Ключ к интеграции шахмат в математику – подготовка учителя
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб предложил сделать шахматы обязательной частью школьной программы по математике. На его взгляд, это повысит интерес детей к этой игре и поможет подтянуть общую успеваемость и логику.

Член Общественной палаты РФ, заслуженный тренер РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова считает, что шахматы можно эффективно использовать на уроках математики: они помогают развивать математическое и логическое мышление.

«Для успешной интеграции учитель должен владеть основами игры и уметь связывать их с математическим материалом. Необходимы системность и включение шахмат в учебный процесс на регулярной основе, а не разовые мероприятия. Самым главным условием интеграции является подготовка учителя, а в идеале – наличие у него разряда по шахматам», – детализировала свою точку зрения Ольга Павлова.

#шахматы #Ольга Павлова #Образование
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