Ольга Павлова: Казань может подключиться к реабилитации военных, раненных в ходе СВО

Заместитель главы рабочей группы по вопросам СВО, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова предложила разработать межведомственную программу по спортивной реабилитации военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, на основе практик подготовки паралимпийцев. Подобные инициативы не просто актуальны, а необходимы в текущих реалиях, уверена координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«В Татарстане есть единственный в России вуз, Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма, который готовит специалистов по адаптивной физической культуре владеющих всеми необходимыми компетенциями и практическими навыками. Они прямо сейчас уже готовы включиться в эту работу. Этот вопрос сегодня не просто актуален, а просто необходим в реалиях сегодняшнего времени», — подчеркнула собеседница агентства.

Так же она отметила, что специалисты Паралимпийского комитета России, конечно, владеют реабилитационными методиками, но научный подход, который включает в себя все реабилитационные компетенции, может закладываться только в вузе.

«В Казани вопрос реабилитации и адаптации военнослужащих поднимался практически сразу после начала СВО, и все возможности для качественной подготовки специалистов в области здесь есть. Кроме этого, я считаю, что к этому процессу могут присоединиться спортивные организации, гражданские инициативы и все неравнодушные граждане», — уверена Ольга Павлова.

Доклад рабочей группы по вопросам СВО 17 марта должен рассмотреть Президент России Владимир Путин.