Ольга Павлова: Кавалеры ордена «Мужества» и тренеры олимпийцев получат доплату к пенсии

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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел во втором чтении правительственные поправки к двум законопроектам о дополнительном материальном вознаграждении за выдающиеся заслуги перед Россией отдельных категорий граждан. Данные поправки дают право на дополнительные материальные выплаты лицам, награжденным тремя орденами Мужества или «За личное мужество», а также тренерам сурдо- и паралимпийских чемпионов. Автор одного из рассмотренных законопроектов, депутат Государственной Думы VII созыва от Татарстана Ольга Павлова отметила данные поправки как очень своевременные меры социальной поддержки.

«Кавалеры ордена “Мужества” – это несомненно выдающиеся граждане Российской Федерации и заслуженно должны получать дополнительное материальное вознаграждение. А что касается тренеров пара- и сурдлимпийских чемпионов, то в поправках, внесенных правительством, расширяется временной период. После принятия поправок выплаты должны будут получать тренеры, которые подготовили олимпийских чемпионов не только в период выступления за сборную Российской Федерации, но и в период выступления за команды СНГ и СССР. Все они должны будут получать доплату к пенсии, при условии, что они являются гражданами России», – подчеркнула Ольга Павлова