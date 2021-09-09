Ольга Павлова: Инклюзия должна стать нормой жизни

Сегодня в Казани прошел круглый стол на тему «Специальная Олимпиада — стратегический вектор построения инклюзивного общества». В нем приняла участие депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова, сообщает пресс-служба депутата.

Она отметила, что Специальная Олимпиада «станет катализатором изменений, способствуя формированию инклюзивного общества».

«На сегодняшний день ситуация такова: пока ни одно направление адаптивного спорта не предлагает таких уникальных инклюзивных программ, как Специальная Олимпиада. Главная концепция работы с людьми, имеющих физические или ментальные отклонения — это комплексный подход к решению проблем физического и психологического здоровья. Такой подход лежит в основе Спецолимпиады и он останется в наследии, но есть ряд вопросов, которые требуют решения уже сегодня», — сказала депутат.

По ее словам, в России отсутствует нормативно-правовая база в инклюзивном спорте. Инклюзия законодательно определена лишь законом об образовании, но совместные занятия спортом юридически нигде не закреплены.

Кроме того, возможности для занятий физической культурой и спортом для людей с особенностями в интеллектуальном развитии ограничены возрастом их совершеннолетия. «В школе ими занимаются, они находятся в инклюзивной среде, а после начинается свободное плавание, но окружающая среда не подготовлена», — сказала Ольга Павлова.

Депутат затронула и тему трудоустройства людей с ограниченными возможностями: «Многие эксперты и представители общественных организаций неоднократно отмечали необходимость расширения профстандарта работников сферы социального обслуживания для людей с ментальными нарушениями».

Ольга Павлова подчеркнула, что сегодня в теме инклюзии много пробелов, но предстоящие игры должны сдвинуть эту тему с мертвой точки. «Инклюзия должна стать нормой жизни. Спецолимпиада пройдет, но ее наследие будет работать. И Казань станет не только спортивной столицей, а инклюзивной спортивной столицей, которая будет передавать свой опыт всем регионам нашей страны, но и другим странам», — заключила она.

Всемирные зимние Игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. В программу Игр включены 7 видов спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. В соревнованиях поучаствуют порядка 2 тыс. атлетов из 100 стран.