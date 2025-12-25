Ольга Павлова: Инициативы Президента РФ помогут усилить господдержку адаптивного спорта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова комментируя поручения Президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта особо отметила важность решения вопроса приравнивания тренеров и инструкторов тренеров по адаптивной физической культуре к педагогическим работникам.

«Это означает, что тренера и инструктора, работающие с людьми с инвалидностью и другими ограничениями по здоровью, смогут рассчитывать на те же трудовые и социальные гарантии, что и педагоги. Речь идет о льготах, связанных с педагогическим стажем, возможности получения квалификационных категорий и, как следствие, более высокой заработной платы и пенсионного обеспечения», – поделилась с журналистом «Татар-информ» Ольга Павлова.

Так же она отметила, что данная категория спортивных работников зачастую сталкивается с тем, что их труд не учитывается как педагогический. Это ограничивает их права и возможности карьерного роста.

«В последние годы развитие адаптивного спорта в России набирает обороты – число секций растет, расширяется государственная поддержка тренеров по адаптивной физкультуре и спорту. Что очень важно, у ветеранов СВО появилась возможность заниматься адаптивным спортом, который несомненно помогает им быстрее проходить адаптационный период. Данная инициатива Владимира Путина окажет влияние и на развитие российского параспорта в регионах и на международной арене», – подчеркнула Ольга Павлова.