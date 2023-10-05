Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Сегодня все 89 регионов России и более ста стран мира отмечают один из самых главных и трогательных праздников — Всемирный день учителя. Доктор педагогических наук, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила значимость этой профессии для формирования у подрастающего поколения патриотических и гражданских ценностей.

«Именно учителя, верные традициям России, из поколения в поколение передают историю, культуру, знания, умения и навыки. Особо хочу отметить учителей, которые продолжают выполнять свою благородную миссию в сложных условиях СВО на новых территориях России», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, она напомнила, что в знак признания высокой общественной значимости профессии учителя 2023 год указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Потому что именно учитель пробуждает в школьниках интерес к отечественной истории и великой многонациональной культуре России, формирует у них патриотические и гражданские ценности, уверена заслуженный тренер РФ.

Государство работает над социальными гарантиями учителей. Особенно это необходимо сельским учителям. Для молодых учителей существуют бонусные, конкурсные и гранатовые программы, добавила она.

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

«Я с трепетом и благодарностью вспоминаю своих школьных учителей. Декана факультета физической культуры Государственного педагогического института, который я закончила и который мне дал путевку в жизнь как тренеру — Рината Абзаловича Абзалова. Сейчас ему идет 88-й год», — заметила Ольга Павлова, поздравившая наставника с праздником.

«Он (Ринат Абзалов — прим. Т-и) эксперт Государственной Думы РФ в части подготовки изменений законодательства по физической культуре и спорту и сопредседатель общественного совета проекта „Единой России“ „Детский спорт“ в РТ. Его воспитанники — депутат Государственного Совета РТ VI созыва, президент Федерации автомобильного спорта и Федерации самбо Республики Татарстан Иван Егоров, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и многие другие — сейчас уже на государственном уровне продолжают развивать спорт и физическую культуру России», — резюмировала специалист.

«Задача, смысл проведения Года педагога и наставника как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему», — отмети Президент РФ Владимир Путин в речи, посвященной открытию Года педагога и наставника.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента России с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.