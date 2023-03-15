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Ольга Павлова: Игры ШОС при положительном решении могут пройти в Казани
Решение провести в России I Игры Шанхайской организации сотрудничества назрело уже давно и даже запоздало, учитывая современные реалии. Таким мнением поделилась заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова, комментируя инициативу главы Минспорта РФ Олега Матыцина.
«В программу Игр могут войти не только олимпийские, но и национальные виды спорта, а также фиджитал-спорт. Если 3,5 миллиарда человек, проживающих в государствах ШОС, объединятся для развития физической культуры и спорта, в том числе и олимпийского, это будет очень серьезная заявка на сохранение деполитизированного мирового спорта, приверженного истинным олимпийским принципам. Это решение давно назрело и даже запаздывает в современных реалиях», — подчеркнула собеседница агентства.
Она заметила, что, если предложение будет одобрено, Казань с ее хорошо развитой спортивной инфраструктурой несомненно может быть использована как площадка для проведения Игр ШОС.
«Татарстан уже давно выполняет роль моста, связывающего Европу и Азию, и очень тесно связан дружескими связями со странами — членами ШОС. Международный экономический форум „Россия — Исламский мир“, который традиционно проводят в столице Татарстана, стал главной площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Не так давно Казань была объявлена молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, а Раис Татарстана Рустам Минниханов давно и успешно выполняет роль посланника России в исламском мире», — резюмировала Ольга Павлова.
17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Ближайшее событие намечено на 18–19 мая.
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