Ольга Павлова: «Игры Дружбы» в дальнейшем могут стать отборочным турниром на Олимпиаду

Фото: пресс-служба Ольги Павловой.

Заслуженный тренер РФ, общественный и политический деятель Ольга Павлова поддержала тренера российской сборной по биатлону Юрия Каминского в вопросе создания в стране своих спортивных организаций для проведения международных турниров.

«Нам действительно нужно выступать сегодня в роли лидеров международного спортивного движения. Для этого все возможности в России есть», — считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что для того, чтобы стать спортивным лидером, Министерству спорта России необходимо иметь подробную дорожную карту и четкое понимание, что со следующего года начинается обратный отчет до летних Олимпийских игр и времени на исправление ситуации остается все меньше.

«Положительный опыт организации и проведения расширенных международных турниров уже есть. Это прежде всего „Игры Дружбы“, прошедшие в Казани. Необходимо наращивать потенциал этого турнира. Для этого необходимо заключение межгосударственных соглашений по международному спортивному сотрудничеству со странами не только БРИКС и ШОС, но и ЕврАзЭС и наблюдателей всех заинтересованных стран. И строгий контроль за их выполнением», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, многие международные федерации понимают, что без россиян уже потеряна зрелищность и интрига турниров, а развитие многих видов спорта остановилось. Поэтому есть надежда, что в дальнейшем будет возможность проводить такие расширенные российские спортивные турниры в других дружественных странах.

«Главная задача, чтобы эти соревнования признали Международные федерации и они стали рейтинговыми. Тогда появится возможность, те же самые „Игры Дружбы“ сделать отборочным турниром на Олимпийские игры», — уверена Ольга Павлова.