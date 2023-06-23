Ольга Павлова: «Игры дружбы» не планировались как замена Олимпиаде, пусть Бах не боится

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о российских «Играх дружбы» как попытке организовать политизированный турнир, который не сможет заменить Олимпийские игры, вызвано опасениями, что новые состязания окажутся лучше организованы и будут более соответствовать Олимпийской хартии, чем сама Олимпиада. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, региональный координатор проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Как всегда, много пустых слов о „единой спортивной семье“, „защите прав всех спортсменов“, „объединяющей роли спорта“, „политике открытости“, „приверженности олимпийским принципам“, но на деле спорт из МОК давно вытеснила политика. Все решается в привычном подковерно-кулуарном стиле. „Игры дружбы“ не планировались как замена Олимпиаде, но даже в этом статусе уже вызывают у МОК опасения <…>», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, она отметила что само название российского турнира говорит о его деполитизированности.

«Томасу Баху надо внимательно посмотреть перевод слова „дружба“. „Дружба“ — личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности и понимания. И ни слова о политике», — подчеркнула Ольга Павлова.