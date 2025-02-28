news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 февраля 2025 15:44

Ольга Павлова: Игра «Зарница» связывает целые поколения наших соотечественников

Читайте нас в
Телеграм
Ольга Павлова: Игра «Зарница» связывает целые поколения наших соотечественников
Ольга Павлова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всероссийская игра «Зарница 2.0», которая уже стартовала в Татарстане, связывает целые поколения народа страны и служит методом воспитания патриотизма у молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Общественной палаты РФ, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«Игра «Зарница» – это замечательная традиция, которая связывает целые поколения россиян. Очень поддерживаю эту историю. Ни в одной стране мира нет проекта с такой идеологией. Важно, чтобы молодые ребята знали историю своей страны, наших земляков, которые защищали свое Отечество. Важно, чтобы наставниками в этой игре выступили участники СВО, как живой пример патриотизма – так же, как и ветераны Великой Отечественной войны», – заявила собеседница агентства.

Она также поддержала идею проведения семейной «Зарницы». По словам Павловой, эта инициатива была положительно оценена в самых высоких кругах, в том числе и Президентом России Владимиром Путиным.

#зарница #Ольга Павлова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025