Ольга Павлова: Игра «Зарница» связывает целые поколения наших соотечественников

Ольга Павлова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всероссийская игра «Зарница 2.0», которая уже стартовала в Татарстане, связывает целые поколения народа страны и служит методом воспитания патриотизма у молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Общественной палаты РФ, советник председателя Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«Игра «Зарница» – это замечательная традиция, которая связывает целые поколения россиян. Очень поддерживаю эту историю. Ни в одной стране мира нет проекта с такой идеологией. Важно, чтобы молодые ребята знали историю своей страны, наших земляков, которые защищали свое Отечество. Важно, чтобы наставниками в этой игре выступили участники СВО, как живой пример патриотизма – так же, как и ветераны Великой Отечественной войны», – заявила собеседница агентства.

Она также поддержала идею проведения семейной «Зарницы». По словам Павловой, эта инициатива была положительно оценена в самых высоких кругах, в том числе и Президентом России Владимиром Путиным.