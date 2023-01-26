Ольга Павлова: Идея МОК о допуске россиян к отбору на Олимпиаду — ящик с двойным дном

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова назвала предложение Международного Олимпийского комитета о допуске российских спортсменов, не выступавших с активной поддержкой специальной военной операции на Украине, к отборочным турнирам на Олимпиаду 2024 года под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) в нейтральном статусе ящиком с двойным дном.

«Международный спортивный арбитражный суд (CAS) уже снял все ограничения с российского спорта еще 17 декабря 2022 года. И даже юридические ограничения, введенные CAS, были намного мягче и прозрачнее, чем то, что сегодня предлагает МОК», — заметила Ольга Павлова.

Кроме того, по ее мнению, предложение МОК допустить к международным турнирам только тех россиян, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции, — это очень настораживающий фактор.

«Это как шкатулка с двойным дном. Кто и как будет проверять этих спортсменов? Кто эти люди, которые будут раздавать индульгенции к допуску спортсмена и на каких условиях. Может получиться так, как поступили с нашей командой „КАМАЗ-мастер“ на ралли-марафоне „Дакар“. Когда изначально пилотов допустили в нейтральном статусе, а по приезде попросили подписать специальную бумагу, разработанную ФИА, в которой указано, что спортсмен осуждает действия России на Украине. Нет подписи — нет права выйти на старт», — объяснила свои сомнения относительно позиции Международного Олимпийского комитета Ольга Павлова.