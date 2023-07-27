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Общество 27 июля 2023 18:44

Ольга Павлова: Идеологическую составляющую спорта надо дорабатывать законодательно

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Ольга Павлова: Идеологическую составляющую спорта надо дорабатывать законодательно
Фото: © «Татар-информ»

Постановление Госдумы, в котором Минспорта России рекомендуется сконцентрироваться на формировании идеологических ориентиров спортсменов, давно назрело и без такой доработки законодательной базы дальнейшее развитие российского спорта невозможно. Об этом заявила заслуженный тренер РФ, координатор партийных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт», «Спорт без границ», член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ольга Павлова.

«Популярность спорта делает его удобным для манипулирования массовым сознанием людей. И это означает, что современному спорту, к сожалению, свойственны политико-идеологическая окраска. И зачастую подобные политические манипуляции в корне противоречат общечеловеческой сущности спорта и изначальным олимпийским принципам. Поэтому в реалиях сегодняшнего дня влияние спорта на формирование национального патриотизма — факт бесспорный», — поделилась мнением Ольга Павлова.

Также она отметила, что спорт для российской молодежи становится жизненной моделью, поэтому оказывает на их мировоззрение громадное влияние.

«К сожалению, у нас есть и спортсмены высокого класса, которые являются кумирами молодежи, но отличаются незрелостью мышления и не понимают тяжелейшей ситуации, в которой сейчас находится российский спорт. Они подчас абстрагируются от нее, в угоду своим сиюминутным выгодам. „Несут“ что попало в социальных сетях и публичном пространстве. Люди должны гордиться той страной, за которую выступают. И поэтому спортивную систему надо, конечно, отлаживать и дорабатывать законодательную базу — без этого я дальнейшего развития спорта не вижу», — считает Ольга Павлова.

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