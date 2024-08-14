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Общество 14 августа 2024 08:18

Ольга Павлова и бойцы батальона «Казань» станут участниками программы «Наши»

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Ольга Павлова и бойцы батальона «Казань» станут участниками программы «Наши»
Фото: пресс-служба Ольги Павловой

15 августа в 13.00 на канале «Россия 1» выйдет в эфир программа «Наши». Разговор пойдёт о всенародной поддержке бойцов СВО. Также участники поделятся личными историями повседневных подвигов наших войнов в зоне специальной операции.

Гостями передачи станут выпускники Казанского танкового училища, бойцы батальона «Казань»: командир подразделения Тимур Какурин «Казань», чемпион мира по танковому биатлону, командир экипажа Артур Валишин «Батыр», сержант Рамиль Дуйсалиев «Джони», военкор Дмитрий Макаренко, ветеран Великой Отечественной войны, танкист Александр Малов, руководители Региональной общественной организации по РТ «Общество гуманитарных инициатив» и «За Победу Казань», член Общественной палаты РТ Ольга Павлова и другие.

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