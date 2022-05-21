Ольга Павлова и Алексей Немов посадили первые деревья на аллее чемпионов в Казани

Сегодня на казанском бульваре «Фестивальный» заложили аллею чемпионов. Во время экологической акции восемь ив на ней посадили команда олимпийского чемпиона по гимнастике Алексея Немова и заслуженный тренер РФ, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова. Планируется, что такие акции станут традиционными для именитых спортсменов, которые посещают Казань.

«Казань — это спортивная столица России. К нам приезжает много именитых спортсменов, тренеров и олимпийских чемпионов. Каждый раз, когда мы с ними беседуем, они говорят о том, что хотели бы оставить в городе после себя какую-то память. Во многих городах, в том числе за рубежом, есть аллеи славы. Сегодня началась добрая традиция — великие спортсмены посадили здесь первые деревья. Мы будем стараться сделать эту аллею большой», — отметила Ольга Павлова.

Спортсмены посадили восемь деревьев. Позже рядом с ними установят таблички с именами участников. В акции приняли участие олимпийские чемпионки Оксана Чусовитина, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, многократные победители соревнований по акробатическому рок-н-роллу Иван Юдин и Ольга Сбитнева, а также Алексей Немов и Ольга Павлова.

«Мы сегодня находимся в замечательном городе Казани и сажаем ивы. Я считаю, что мы даем новую жизнь и положительные эмоции. В акции сегодня участвуют те, кто добился больших успехов в своем виде спорта. Самое главное — это хорошее настроение и делать это с добром в душе», — поделился Алексей Немов.

Его команда регулярно участвует в таких акциях по всей стране, и, по его словам, у них есть уже большой опыт в посадке деревьев.

После того как акция была завершена, спортсмены отправились на экскурсию к центру семьи «Казан».