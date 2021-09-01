Ольга Павлова: Горячей едой обеспечили начальное звено школ, очередь за старшей школой

Депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова провела прием предложений и наказов татарстанцев в мобильной приемной «Единой России» в Авиастроительном районе Казани. Поступали вопросы, связанные с благоустройством, образованием, занятиями спортом, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

«Нам поступил вопрос от жительницы Казани по поводу горячего питания школьников. Сейчас горячей едой обеспечили начальное звено школ, жители республики просят обратить внимание и на старшую школу. Также вопросы касались создания спортивных классов», — прокомментировала депутат.

Павлова подчеркнула, что работа мобильных приемных оправдывает себя: «Нам задают вопросы, идет обратная связь от татарстанцев. Предложения жителей республики вошли в народную программу „Единой России“. Мы продолжаем собирать предложения и наказы от жителей республики, их возьмут в работу».

Действующие депутаты, главы муниципальных районов Татарстана ежедневно принимают участие в работе мобильных приемных. Они общаются с жителями республики, напрямую выслушивают вопросы и задачи, которые ставят татарстанцы.

Шесть специализированных автобусов работают в районах республики, чтобы принять обращения, наказы, предложения от жителей в адрес партии. В графике работы — около 600 адресов, по которым можно оставить свои наказы. Машины оборудованы необходимым набором средств индивидуальной защиты и антисептиков, сотрудники приемных сделали прививки от новой коронавирусной инфекции. Наиболее актуальные предложения и инициативы татарстанцев, собранные через мобильные приемные, вошли в народную программу партии.