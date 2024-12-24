Ольга Павлова: Главное богатство России - духовные ценности традиционных конфессии

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова приняла участие в круглом столе, который прошел на площадке Духовного управления мусульман Республики Татарстан по инициативе Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты РТ.

«Главным богатством многонациональной России являются духовные ценности традиционных конфессий. Именно их совместная и слаженная работа по сохранению духовности, нравственности, патриотизма и физического здоровья нации сделали Россию успешной и процветающей. Государство и общественные институты должны помогать всем религиозным организациям выстраивать межконфессиональный диалог во всех сферах и противодействовать радикализации. Об этом и шел разговор» - поделилась с журналистом «Татар – информ» Ольга Павлова.

Также она выразила благодарность представителям военного духовенства. Они сегодня на передовой несут бойцам силу веры, которая помогает им быть стойкими и уверенными в своей правоте.

Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который также принимал участие в разговоре, отметил, что Татарстан служит эталоном эффективного взаимодействия между государством и религией.

«Не раз уже особо выделял удивительный баланс между различными религиями и конфессиями в Татарстане - в этом отношении республика служит эталоном эффективного взаимодействия между государством и религией, примером поддержания мира и взаимопонимания среди различных конфессий» - подчеркнул Нилов.