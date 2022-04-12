Ольга Павлова: Гагарин много сделал для развития спартакиадного движения и комплекса ГТО

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В День космонавтики заслуженный тренер РФ, вице-президент федерации синхронного плавания России, посол ГТО Ольга Павлова напомнила о главных спортивных достижениях первопроходца космоса Юрия Гагарина

«В спорте есть такое выражение, если человек освоил спортивный элемент первым в мире или показал запредельные рекорды, говорят он как Гагарин в космосе. Юрий Гагарин очень много внимания уделял популяризации спорта. Он очень много сделал для развития спартакиадного движения и комплекса ГТО. Именно Юрий Гагарин поспособствовал созданию Федерации воднолыжного спорта СССР. Кроме водных лыж он занимался баскетболом, легкой атлетикой, плаванием и теннисом», — отметила Ольга Павлова

Напомним, что за установление первых рекордов в невесомости космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а вручала им удостоверения девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.