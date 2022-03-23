Ольга Павлова: финансы отмененных турниров направят на развитие спортивных проектов

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

На федеральной площадке политической партии «Единая Россия» прошло совещание, посвященное исполнению народной программы по строительству спортивных объектов в рамках проекта «Детский спорт». В совещании приняла участие заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«Количество умных площадок и модульных спортивных залов было решено увеличить до 94, направив на это сэкономленные средства от отмененных международных турниров, которые должны были пройти на территории России», - поделилась итогами совещания Ольга Павлова

Она напомнила, что с 2019 года в РФ возобновлено финансирование из федерального и регионального бюджетов проекта «Детский спорт» в части строительства спортивно оздоровительных комплексов. А с начала 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Я выбираю спорт» было запланировано создание умных площадок и модульных спортивных залов, в том числе и в Татарстане.

«Умные площадки будут оборудованы искусственным покрытием футбольного поля размером 30/60 метров. Покрытиями для баскетбольных, волейбольных площадок и беговых дорожек. Комплектами для уличной гимнастики – воркаунта. Уличными тренажерами и оборудованием для легкой атлетики. А также трибунами сборно-разборного типа на сто мест и вайфаем», – уточнила Ольга Павлова.

В ходе совещания так же обсуждалась тема о статусе специалиста по работе с населением

«Спортивные сооружения строятся, но специалисты, которые будут работать на этих объектах пока не обладают правовым статусом. Учителя физкультуры работают в школах по своей утвержденной программе. А кто будет готовить специалистов по работе с населением, как будет называться их должность и с каких средств будут им платить зарплату, еще предстоит решить на законодательном уровне», – объяснила Ольга Павлова

Особое внимание на совещание было уделено вопросу продолжения развития школьных лиг по различным видам спорта. Планируется, что к 2022 году каждая российская школа будет иметь свой спортивный клуб, а к 2024 должна быть закончена организация региональных школьных лиг по видам спорта.