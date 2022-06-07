Ольга Павлова: Федерация синхронного плавания РФ будет развивать адаптивное направление

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

В столице Татарстана состоялось открытие Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по женскому мини-футболу «Матч Добра» и танцевальному спорту. Участников события поприветствовала заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России и координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова.

«Создание условий, позволяющих заниматься спортом, для людей с ограниченными физическими возможностями является обязанностью государства. А отношение к людям с ограниченными возможностями по здоровью — показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности», — заметила в приветственном слове заслуженный тренер РФ.

Кроме того, Павлова обратила внимание на то, что сильная сторона Татарстана — спортивная инфраструктура, которая работает на благо жителей. Сегодня каждый город, район и даже село обеспечены новыми высокотехнологичными спортивными объектами. Созданы все условия, чтобы заниматься спортом, для людей всех уровней здоровья и возраста. По ее словам, Казань становится не просто спортивной столицей, а инклюзивной спортивной столицей.

«Республика Татарстан является лидером по развитию физической культуры и спорта — это стратегически определено нашим Президентом Рустамом Миннихановым и поддержано населением», — подчеркнула Павлова.

По ее мнению, водные виды спорта также должны внести значительный вклад в развитие спортивного направления для людей с интеллектуальными нарушениями и помочь им адаптироваться в социуме.

«Синхронное плавание не исключение. Федерация синхронного плавания России активно включается в развитие адаптивного синхронного плавания. В июле на Играх дружбы мы планируем провести не только наши традиционные заплывы мужества, но и показательные выступления в синхронном плавании», — резюмировала Ольга Павлова.