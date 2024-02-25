Ольга Павлова: Это вопрос, стоит ли России участвовать в бизнес-проекте «Олимпиада»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Отвечая на вопрос о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх, министр спорта Олег Матыцин подчеркнул, что данное решение будет приниматься вместе с ОКР и спортивным сообществом России.

Заслуженный тренер РФ, член иннициативной группы по выдвижению в Президенты России Владимира Путина, член Общественной палаты РТ Ольга Павлова усомнилась в том, стоит ли российским спортсменам вообще участвовать в политизированном бизнес-проекте под названием «Олимпиада» при таких унизительных для них условиях.

«Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос участия россиян в Олимпиаде в ходе прямой линии и во время встречи с доверенными лицами, подчеркнул, что он неоднократно обращался к Олимпийскому комитету РФ принять общее взвешенное решение, проанализировав все ситуации. Потому что содержание декларации МОК, которую вынуждены будут подписывать спортсмены, и условия допуска россиян становятся с каждым разом все абсурднее» — заявила Ольга Павлова.

По её словам, МОК и Международные спортивные Федерации специально создают неприемлемые для гражданина России условия участия и этим просто вынуждают стать спортсменов предателями своей страны.

«Уже давно МОК извращена идея международной спортивной хартии. Объединяющая идея была заменена на политическую составляющую и спорт стал ещё одним инструментом международного давления и геноцида неугодных коллективному Западу и США стран. И большой вопрос — стоит ли нам вообще участвовать в настоящий момент в политизированном бизнес проекте под названием „Олимпиада“», — считает Ольга Павлова.