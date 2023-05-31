Ольга Павлова: Эпидемия нерукопожатий спортсменов на «Ролан Гарросе» не красит Францию

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

На французском теннисном турнире «Ролан Гаррос» разгорается скандал из-за отказов некоторых спортсменов жать руку после игры российским и белорусским теннисистам. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера применительно к другому инциденту (высказыванию сербского теннисиста Новака Джоковича о Косово) заметила, что спортсменам позволяется выступать с посланиями, которые объединяют людей вокруг универсальных ценностей.

Заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ» и «Моя карьера с Единой Россией» Ольга Павлова, комментируя ситуацию с политическими жестами в спорте, поддержала позицию французского министра.

«Одна из миссий спортсменов — нести послание мира, духовно-нравственных и моральных ценностей, которые должны объединять сегодня мировое сообщество. Единственное, с чем бы я хотела обратиться к министру спорта Франции, чтобы он максимально внимательно разобрался в ситуации с рукопожатиями спортсменов. „Ролан Гаррос“ является мировым брендом большого тенниса, и недопустимо, чтобы такие акты хамского поведения случались в дальнейшем. Они точно не красят Францию, и смотрибельность турнира падает», — сказала Ольга Павлова.

Кроме того, тренер заявила, что вирус нерукопожатия должен быть искоренен — как в теннисе, так и в других видах спорта.

«За такие действия спортсмен должен быть наказан, какую страну он бы не представлял. Это неуважение к сопернику, неуважение к зрителям и неуважение к организаторам соревнований», — уверена Ольга Павлова.