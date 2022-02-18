Ольга Павлова допустила, что после фигуристок под давление могут попасть синхронистки

фото: Федерации синхронного плавания РТ

На последних двух Олимпиадах сборная России подвергается беспрецедентному давлению со стороны зарубежных спортивных функционеров. После произвола с судейством российских гимнасток на Олимпиаде в Токио допинг-скандал спровоцировали в сборной по фигурному катанию на Олимпиаде 2022, полностью психологически выбив из борьбы первого номера сборной — Камилу Валиеву. Все эти интриги были спланированно раскручены в тех видах спорта, в которых россияне не знали себе равных много лет, уверена заслуженный тренер России, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова.

Она допустила, что после нападок на гимнастику и фигурное катание на летней Олимпиаде 2024 года в Париже нечистую игру могут начать против сборной по синхронному плаванию. Российские синхронистки за последние 26 лет выиграли все Олимпиады и приучили мир к тому, что соревнование ведется только за второе место.

«Эта негативная тенденция прослеживается. Мы видим, как отнеслись к нашей спортсменке в художественной гимнастике. Сейчас задели фигурное катание. И я допускаю, что следующий удар будет по синхронному плаванию. Знаем и готовимся к этому», — заявила Ольга Павлова.

По ее словам, уже сейчас нужно искать противоядие для борьбы с подобным произволом. Надо усиливать международное присутствие на турнирах, проходящих в России, убеждена она.

«Надо интенсивнее сотрудничать, работать с FINA и Европейской лигой плавания. Надо заставить международное сообщество повернуться в сторону России. В этой ситуации нельзя просто сидеть и ничего не делать», — заключила Ольга Павлова.