Ольга Павлова: Допуск World Aquatic наших атлетов – это успех, но не окончательная победа

Международная спортивная федерация World Aquatics разрешила россиянам выступать на всех турнирах в полноценном статусе с флагом и гимном. Член общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова комментируя это решения отметила, что это безусловно ещё одна большое достижение российских спортивных организаций, но до окончательной победы ещё очень много работы.

«Это большой успех совместной работы ОКР, Министерства спорта РФ и Федерации водных видов спорта России. Но следующим этапом должно быть разрешение на проведение Чемпионатов Европы и мира на территории России. В том числе вернуть Казани чемпионат мира по водным видам, который Международная федерация плавания отказалась проводить в 2025 году из за санкций», – поделилась с «Татар-информ» Ольга Павлова.

Так же она отметила, что вернуть в Россию чемпионаты одним решением по полноценному статусу невозможно. «Необходимо ещё как минимум добиться восстановления международного статуса РУСАДА. Работа в этом направлении ведётся и результаты несомненно будут», – считает Ольга Павлова.