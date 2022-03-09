Ольга Павлова: Допуск FINA россиян к турнирам в нейтральном статусе - логичное решение

Фото: Федерация синхронного плавания РТ

Прошедшее Бюро FINA большинством голосов вынесло решение о недопустимости отстранения белорусских и российских спортсменов от международных турниров и разрешило им участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такая информация появилась на сайте Международной Федерации. Решение прокомментировала Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России, Ольга Павлова.

«На фоне всеобщей санкционной истерии и заявления различных международных спортивных федераций о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях и переносе самих турниров с территории России, решение федерации FINA выглядит более здравомыслящим, логичным и соответствующим сегодняшней политической обстановке», - заявила она.

По ее мнению, развитие водных видов спорта без Российской Федерации невозможно. Именно российское синхронное плавание является мировым законодателем моды в этом виде спорта. И без такой конкурентной борьбы, градус и накал турниров снизится, что приведет к большому регрессу в этом виде.

«Меня в заявлении FINA особо порадовало, что решение о допуске к международным турнирам российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, было принято большинством голосов. На сегодняшний момент это нас устраивает, и российские спортсмены смогут подготовиться к Чемпионату мира в мае этого года», - подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, спикер отметила, что данное решение руководства FINA полностью соответствует олимпийской хартии и защите прав наших спортсменов, с точки зрения международного права.