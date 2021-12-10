Ольга Павлова: Для сельских спортшкол планируется создать программу «Земский тренер»

Фото предоставлено Ольгой Павловой

Качественно поменять подход к физической культуре в школах призывает региональный общественный совет федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Татарстане. Как рассказала региональный координатор проекта — заслуженный тренер России Ольга Павлова, всё чаще в последнее время родители обращаются с вопросами об эффективности преподавания физкультуры в школах, высказывая опасения по поводу уровня здоровья детей на таких уроках и эффективности занятий в целом.

«Уроки физической культуры в школах должны помогать детям в оздоровлении, укреплении организма и физическом развитии. Заставлять детей вместо занятий писать рефераты по физкультуре или отмахиваться от них, скидывая в спортзал мяч, чтобы „занять время“, недопустимо», — уверена Ольга Павлова.

Кроме того, она объяснила, что работа федерального проекта в Татарстане в 2022 году будет максимально направлена на улучшение качества подхода к преподаванию физкультуры в школах.

«Проект „Детский спорт“ партии „Единая Россия“ совместно с региональными властями за последние годы построил большое количество спортсооружений, отремонтировал спортзалы. Сейчас нам необходимо заняться поставкой соответствующего инвентаря и сделать это таким образом, чтобы дети в деревнях и селах не чувствовали разницу с городскими ребятами», — пояснила эксперт.

Фото предоставлено Ольгой Павловой

В ходе разговора она раскритиковала требование учебных заведений о приобретении лыж родителями учащихся.

«Ну, сколько можно с родителей требовать покупать лыжи?! А это удовольствие не из дешевых. А у кого нет лыж, кто купить не может — ставят двойку или, опять же, писать реферат отправляют. Где-то определенным школам помогают. Спасибо спонсорам и отдельным неравнодушным главам на местах. Но такие случаи [можно] по пальцам пересчитать», — констатировала Ольга Павлова.

Отдельно специалист остановилась на вопросе отсутствия у сельских спортивных школ автобусов. «Знаю, что многие директора сельских общеобразовательных школ готовы идти навстречу и предоставляют при возможности юным спортсменам автобусы. Но это — не выход из ситуации. У школ, помимо всего прочего, есть творческие кружки, фестивали, конкурсы. А у спортсменов — свой календарь соревнований, сборов, выездных тренировок», — подчеркнула Ольга Павлова.

Помимо нехватки транспорта, она назвала еще одну большую проблему спортивных школ сельских районов — недостаточное количество тренерских кадров.

«Селу нужна своя отдельная программа „Земский тренер“ — по примеру уже работающих проектов „Земский доктор и „Земский фельдшер“. Местным одаренным ребятишкам нужны высококвалифицированные тренеры, которые смогут вывести их в большой спорт, правильно раскрыть их талант. Да, в ряде регионов есть первые местные проекты, но общефедеральной программы пока нет. Без нее по-настоящему спорт на селе не поднять», — заявила Ольга Павлова.

Она высказала уверенность, что вопрос этот будет в самом скором времени решен положительно, так как эти инициативы поддерживает Президент России Владимир Путин. На июньском съезде партии «Единая Россия» глава государства поддержал предложение по созданию сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов.