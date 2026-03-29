Ольга Павлова: «Динамо» дало Татарстану самое большое количество олимпийцев»

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России с 115-летием и призвал не забывать тех, кто стоял у истоков отечественного спорта.

Член общественной палаты РФ ,Заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, в свою очередь, поздравила с юбилеем ОКР и подчеркнула, что «Динамо» РТ дало Республике самое большое число олимпийцев.

«Поздравляю всех Олимпийских чемпионов и призеров – гордость и славу российского спорта. Если говорить о Татарстане, то самое большое количество олимпийцев дало республике «Динамо» РТ», – поделилась Ольга Павлова.

Также она отметила большой вклад Олимпийского комитета России по защите российских спортсменов от дискриминации на международной арене и заявила, что санкции и нейтральный статус спортсменов показали, что полагаться на западный спортивный мир – это путь в никуда. Главное – чтобы флаг России полноценно вернулся на международную спортивную арену, и ОКР был окончательно восстановлен в правах.

«Необходимо создавать свою систему, которая позволит россиянам выступать на международных площадках, которые сегодня либо закрыты, либо открыты на унизительных условиях», – считает Ольга Павлова.