Ольга Павлова: детский отдых должен быть доступным для всех российских семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Летняя оздоровительная кампания охватит в Татарстане 172 тыс. детей. Летом будет организована работа более 1,5 тыс. организаций всех форм отдыха. В их числе 4 лагеря на Черноморском побережье с охватом более 5 тыс. человек. В республиканском бюджете на организацию летнего отдыха детей предусмотрено 2 млрд 506 млн рублей - на 388 млн больше чем годом ранее. Мнением об организации летнего отдыха в республике на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Директор филиала Российского общества «Знание» по Республике Татарстан Мария Нефедова считает, что летняя оздоровительная кампания играет огромную роль в жизни детей. «В это время дети могут не только отдохнуть от учебы, но и полноценно развиваться, открывая для себя новые увлекательные занятия. Физические упражнения, спортивные игры, мастер-классы по интересам, просветительские мероприятия, интерактивы, знакомство с интересными людьми, общение с новыми друзьями – всё это способствует укреплению здоровья и развитию личности ребенка», – пишет эксперт.

В лагерях дети могут раскрыть творческий потенциал, научиться работать в команде, развивать навыки самостоятельности и ответственности. «Проведенное лето в лагере становится ярким и запоминающимся опытом, который остается с ребенком на всю жизнь», – говорит Нефедова.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов отмечает, что руководство Татарстана уделяет большое внимание организации летнего отдыха детей. «Особенно радует то, что программа сохраняет социальную ориентированность, предоставляя более 42 тыс. бесплатных путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей с трудной жизненной ситуацией, а также детей участников СВО. Это подчеркивает важность включения всех слоев общества в программы оздоровительного отдыха», – говорит он.

Шарапов напомнил, что в республике и ее столице ремонтируется и открывается всё больше новых лагерей. К сожалению, мест хватает не всем желающим. Выходом он видит организацию лагерей при Дворцах культуры и спортивных объектах. С такой инициативой, по его словам, сейчас выходят депутаты Казгордумы.

«Наша главная цель заключается в обеспечении возможности каждому ребенку, вне зависимости от социального статуса и материального положения, насладиться качественным и доступным летним отдыхом в детских лагерях. И только совместными усилиями нужно продолжать работу в этом векторе», – сказал Шарапов.

Директор центра «Форпост» Тимур Камалетдинов поддерживает коллегу и считает, что в летний период необходимо создавать условия для занятости детей, их обучения и создания возможностей для самореализации. «Возможность провести месяц самостоятельно в лагере, в компании сверстников благоприятно влияет на социализацию детей», – считает эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает, что организация детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны. «Это неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин. По его мнению, нужно, чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы», – сказала она.

Павлова добавила, что при этом детский отдых должен быть «максимально доступным для всех российских семей». Успешный опыт Татарстана по организации отдыха детей является показательным для многих регионов России, подчеркнула она. Это, по мнению депутата, связано с личным участием Раиса республики Рустама Минниханова, а также с инновационными подходами в организации детского отдыха.

Павлова напомнила, что с 2022 года Татарстан как шеф-регион оказывает помощь детям Лисичанска и Рубежного, в том числе в части организации летнего отдыха. За этот период в лагерях республики отдохнули более 1000 детей Луганской Народной Республики.