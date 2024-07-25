Ольга Павлова: Члены и кандидаты сборной РФ должны приносить присягу спортсмена

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Комитет по спорту Государственной Думы РФ внес в нижнюю палату парламента новые законопроекты, в которых предлагается обязать всех спортсменов знать текст гимна России, а членов и кандидатов в члены национальной сборной — приносить присягу спортсмена.

Заслуженный тренер РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, посол ГТО Ольга Павлова, комментируя эту инициативу, сочла ее важной и своевременной, особенно в тот момент, когда будет дан старт самым русофобским, по ее мнению, Олимпийским играм, на которые большая часть российских спортсменов допущена не была. Еще часть атлетов, которых Международный олимпийский комитет все-таки допустил к Играм в нейтральном статусе, отказались принимать в ней участие, не согласившись на унизительные, на их взгляд, условия.

«Полностью поддерживаю эту инициативу. Герои российского спорта — это кумиры молодежи, и очень важно, чтобы их поведение и поступки были основаны на патриотизме и служили мировоззренческим ориентиром будущему поколению. Поэтому на спортсменах лежит огромная ответственность достойно представлять свою страну, чтить флаг и герб России, знать гимн своего государства. Его традиции и историю. Почитать за честь носить форму сборных команд России», — выразила уверенность Ольга Павлова.