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Спорт 8 февраля 2024 13:20

Ольга Павлова: Цифровая трансформация коснется не только профессионального спорта

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Ольга Павлова: Цифровая трансформация коснется не только профессионального спорта
Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Правительство утвердило стратегическое направление в создании единой цифровой среды, а также внедрение технологий искусственного интеллекта и новых электронных сервисов в области физкультуры и спорта до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.

Заслуженный тренер РФ, член инициативой группы по выдвижению в президенты России Владимира Путина Ольга Павлова отметила, что данная цифровая трансформация коснется не только сферы профессионального, но и любительского спорта и физкультуры.

«Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей: экономики и социальной сферы, в том числе и физкультуры, и спорта разрабатываются правительством по поручению Президента Владимира Путина. Они синхронизированы с работой государственных программ, национальных проектов», - поделилась Павлова с журналистом «Татар – информа».

По ее словам, применение цифровых технологий и перевод отчетной документации в цифру позволит ускорить процесс присвоения спортивных разрядов и званий. А также поможет более качественно отбирать талантливую молодежь и повысить эффективность спортивной подготовки.

«Данная цифровая трансформация коснется не только сферы профессионального, но и любительского спорта и физкультуры. И те граждане, которые желают записаться на сдачу спортивного комплекса ГТО или записать детей в спортивные школы смогут это сделать с помощью портала Госуслуг», - отметила Павлова.

#Ольга Павлова #цифровизация #спорт #Татарстан
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