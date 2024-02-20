Ольга Павлова: Центры раннего физического развития помогут выявить одаренных дошкольников

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о создании центров раннего физического развития детей, а также закрепления их правового статуса.

Заслуженный тренер РФ, советник председателя общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан,Член Общественной палаты РТ, Член инициативой группы по выдвижению в Президенты России Владимира Путина Ольга Павлова отметила, что Центры раннего физического развития позволят выявить одаренных детей уже с дошкольного возраста.

«Такие центры нужны для формирования у детей способностей к занятиям спортом и выявления одаренных в этой сфере ребят на самых ранних этапах — с дошкольного возраста. Предполагается, что обучение будет бесплатным. Самое главное, что с малышами будут заниматься по специально разработанной программе, которая соответствует их возрасту и физическим возможностям. Таким образом, они не будут перегружаться, занятия пойдут не в ущерб здоровью. Еще специалисты определят, к какому виду спорта ребенок больше всего предрасположен», — считает Павлова.

Также она отметила, что Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры, призвал не жадничать, когда дело касается развития детского и массового спорта и подчеркнул, что чем шире поляна, на которой занимаются люди, тем больше можно выявить на ней спортивных звездочек, которые в дальнейшем засверкают на международных аренах.

«Принятие данного законопроекта позволит обеспечить единый подход в регулировании статуса и деятельности центров раннего физического развития детей, а также будет способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни, гармоничному развитию личности ребенка и выявлению детей, предрасположенных к занятиям определенными видами спорта», — уверена Ольга Павлова.

На данный момент в 14 регионах страны уже заключены соглашения о создании Центров раннего физического развития, и еще в 48 регионах их намерены создать.