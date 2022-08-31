Ольга Павлова: «Чего нам точно не надо делать, так это принимать старые правила МОК»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер России, общественный и политический деятель Ольга Павлова предположила, что высказывание пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Йоханнеса Клебо о необходимости допуска российских лыжников к участию в международных соревнованиях было искренним.

«Скорее всего, Йоханнес Клебо действительно высказался искренне. Причин, которые заставили его поменять свое мнение, может быть несколько. Возможно, это отголоски допингового скандала с норвежскими юниорами, которые из-за бреши в законодательстве два года практически не сдавали допинг-тесты. Возможно, великий спортсмен действительно понимает, что в отсутствии полноценной конкурентной борьбы в спорте наступает стагнация», — подчеркнула Ольга Павлова.

Кроме того, она уверена, что общественное мнение медленно, но верно начинает менять вектор с откровенной русофобии на следование регламенту Олимпийской хартии.

«Норвежский лыжник Клебо, итальянский марафонец Федерико Барокко, который на многодневном марафоне финишировал в форме цветов российского флага, и многие другие. Спортсменов, поддерживающих российских атлетов, становится всё больше», — констатировала Павлова.

«Но чего нам точно не надо делать — так это снова принимать старые правила МОК. И ждать, что нас куда-то позовут и допустят. Россия — великая страна с сильными спортивными традициями и колоссальным инфраструктурным потенциалом. Надо делать всё, чтобы вернуться в олимпийское движение на правах лидера», — резюмировала Ольга Павлова.