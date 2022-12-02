Ольга Павлова: «Будут приняты эффективные меры по защите паралимпийцев»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Паралимпийцы – это настоящие бойцы с безграничными возможностями, заявила заслуженный тренер России, координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова. Она поддержала заявление Президента России Владимира Путина о поддержке российских паралимпийцев, отстраненных санкциями от турниров.

«Сейчас идет декада инвалидов. Я уверена, что благодаря Президенту России Владимиру Путину, будут приняты наиболее эффективные меры в плане государственной защиты наших паралимпийцев. Такие решения показывают, что защита прав спортсменов – это один из приоритетов нашего государства», – отметила Павлова.

Она подчеркнула, что паралимпийцы – это настоящие герои, настоящие бойцы в спорте и жизни. «Эти люди безграничных возможностей. Они всему миру показывают свою беспредельную силу своей воли и духа», – считает Павлова.

Путин ранее заявил, что власти России сделают все, чтобы у российских паралимпийцев были все возможности для полноценных занятий спортом и участия в международных соревнованиях. Он отметил, что у министерства спорта есть предложения по организации соревнований высокого класса для таких спортсменов.