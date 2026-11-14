Ольга Павлова: будущим учителям физкультуры необходим профильный ЕГЭ

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Минобрнауки РФ издало приказ, согласно которому абитуриенты, поступающие на программы педагогического образования, в 2027 году должны будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам.

Комментируя нововведение, член Общественной палаты РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что принцип сдачи ЕГЭ для будущих учителей физкультуры до сих пор остается непроработанным.

По ее словам, абитуриенты, желающие преподавать этот предмет, с 2027 года будут сдавать обязательный для всех русский язык, а также биологию или обществознание в зависимости от вуза (в спортивных чаще требуется биология, в педагогических – обществознание).

Кроме того, предусмотрено дополнительное очное испытание – сдача нормативов общей физической подготовки или избранного вида спорта.

«А что должны сдавать те абитуриенты, которые захотят стать учителями физкультуры?» – задалась вопросом Ольга Павлова.

Она также напомнила, что Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости качественного преподавания физкультуры в школах. По мнению Ольги Павловой, для будущих педагогов этого профиля нужно обязательно разработать методические материалы, которые позволят включить в ЕГЭ сдачу теории и нормативов именно по физической культуре.

«Говорить о том, что естествознание и биология заменят профильные знания в области физической культуры, некорректно. Важно закрепить правило: подготовка учителя должна напрямую соответствовать преподаваемому предмету. На практике же будущие учителя физкультуры лишены профильного экзамена и вынуждены опираться на смежные дисциплины», – считает Ольга Павлова.