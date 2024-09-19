Ольга Павлова будет представлять Татарстан в Общественной палате России

Ольга Павлова

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Заслуженный тренер РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова избрана членом Общественной палаты России от Татарстана. Соответствующее решение сегодня приняла Общественная палата РТ, членом которой является экс-депутат Государственной Думы.

«Это большие возможности и большая ответственность перед своим регионом и жителями Республики Татарстан. Сегодня институт гражданского общества набирает большую силу и влияние и становится серьезным инструментом диалога между гражданами РФ и органами государственной власти», — подчеркнула Ольга Павлова в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

«На площадке Общественной палаты проходят экспертизы и нулевое чтение законопроекты. Есть возможность повлиять на их конструкцию. Донастроить какие-то моменты», — пояснила собеседница агентства.

«Очень важная часть работы — обращения граждан. Не просто принять и выслушать человека с его проблемой и сделать формальную отписку, а досконально разобраться и помочь ему ее решить. Еще одной частью работы в Общественной палате являются общественные слушания всевозможных проблем, которые могут повлиять на развитие нашего государства. Это и экологические проблемы, и многие другие. Кроме того, Общественная палата занимается еще и международным сотрудничеством», — перечислила она.

«Это хорошая площадка для высказывания своего мнения, и есть уверенность, что оно будет услышано. И, конечно, помощь фронту и помощь семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, для меня всегда будут в приоритете», — заключила Ольга Павлова.