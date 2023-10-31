Ольга Павлова: «Будем трансформировать опыт, сдачи нормативов ГТО с шести лет»

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

На базе казанского дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №183 комбинированного вида» прошел прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Провела зарядки и приняла сдачу норм комплекса у детей Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане, посол ГТО Ольга Павлова.

«Четыре группы шестилетних воспитанников детского сада успешно сдали нормативы комплекса ГТО. Мероприятие проходило в игровой форме. Перед сдачей провели с ребятами разминку. Хочу отметить высокий уровень физической подготовки детей. В этот детский сад приходят дети с разным уровнем здоровья и то, как здесь их готовят к школе и прививают любовь к занятию спортом, вызывает огромное уважение» - поделилась с журналистом «Татар – информа» Ольга Павлова.

Так же она отметила, что на форуме «Россия – спортивная держава» Президент России Владимир Путин отметил, что спорт - безусловный государственный приоритет. К 2030 году 70 % населения, это свыше 93 миллиона человек должны заниматься спортом и одним из инструментов привлечения людей к занятиям физкультурой и спортом является комплекс ГТО.

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» сдать нормативы и получить знак отличия может любой желающий в возрасте от 6 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

«Мы и дальше будем трансформировать опыт, сдачи нормативов с шести лет, то есть первой ступени ГТО. Я благодарю всех организаторов этого мероприятия. Итоги его показывают, что мы на правильном пути. В будущем, мы планируем провести в Казани Фестиваль ГТО воспитанников детских садов, где они будут выступать в командах со своими родителями» - подчеркнула Ольга Павлова