Ольга Павлова: Благодаря Путину введены различные меры соцподдержки семей

В этом году особое внимание в стране уделялось поддержке многодетных семей и семей участников СВО. Благодаря Президенту России Владимиру Путину для них действует большое количество мер соцподдержки. Об этом рассказала «Татар-информу» заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

«Президент России объявил 2024-й Годом семьи. Много позитивных законов, направленных на поддержку семей, он подписал в этом году», – заявила она.

Одним из главных событий 2024 года Павлова назвала выборы Президента России, в ходе которых Владимир Путин был избран при огромной всенародной поддержке.

Важным событием, по ее словам, стал саммит БРИКС, прошедший в октябре в Казани. «Это выдающееся международное событие показало, что сегодня мир многогранный и союзы бывают разные. Игры БРИКС – это тоже выдающее событие, и Казань с честью справилась с организацией соревнований. Большое количество спортсменов приехали для участия в различных видах спорта», – подчеркнула собеседница информагентства.

По ее мнению, в этом году произошла еще большая консолидация общества для достижения победы в СВО. «Россия – это главный миротворец, страна, открытая миру. Мы боремся с фашизмом. Большое количество территорий уже освобождено. И подвиг наших бойцов для меня тоже главное событие этого года. Они патриоты своей страны», – отметила Павлова.

Завтра, 19 декабря, в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» пройдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, будут совмещены «Прямая линия» и большое интервью.

«Эта прямая линия – уникальная. Ни в одном государстве нет такого открытого диалога руководителя страны с обществом. Владимир Владимирович по возможности старается ответить на большинство вопросов. А их уже более 1,5 млн было на вчерашний день. Причем он открыто отвечает и журналистам из недружественных стран», – оценила Павлова предстоящее событие.