Ольга Павлова: Бережное отношение к лесам — обязанность каждого гражданина России

Сегодня в Сабинском районе Татарстана прошла акция «День посадки леса в Республике Татарстан». Участником мероприятия стала депутат Госдумы Ольга Павлова.

Такие акции проводятся по всей России, однако каждый регион корректирует ее условия исходя из климатических и погодных условий, заметила парламентарий. Так, к примеру, в Татарстане мероприятие традиционно проводится в сентябре и октябре, а также весной.

«Сегодня Конституция Российской Федерации закрепляет охрану природы и окружающей среды, обязанность каждого гражданина бережно относиться к природным богатствам. Это касается и лесов», — подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, жители района, депутаты, сотрудники лесхоза, экологи, школьники и добровольцы присоединились к мероприятию с удовольствием. «По итогу мы посадили целую аллею. Первоначально задумка была немного другая, но процесс увлек, и все до последнего саженца было посажено и полито», — заключила депутат.