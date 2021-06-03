Ольга Остроумова: Фестиваль театров малых городов заставил меня вернуться на сцену

Народная актриса РФ Ольга Остроумова на встрече с журналистами в Набережных Челнах рассказала о том, как важно, чтобы город имел свой театр, и почему благодарна Евгению Миронову за приглашение возглавить жюри Фестиваля театров малых городов России.

«Я сама родилась в маленьком городке Бугуруслан, где проживало на тот момент 10 тысяч человек. Мне было пять лет, когда я впервые пошла в театр. И это был не детский спектакль, а советская постановка „Барабанщица“. Попала я на него, потому что мама мой подруги по детсаду была актрисой. Я уехала из этого города. Знаю, что там лет 30 потом строили новое здание театра. И построили — в мраморе! А было деревянное, на ладан дышащее. И я считаю, что здорово, что в малых городах есть театры. Это просто замечательно! Они-то и делают населенные пункты настоящими городами», — отметила Ольга Остроумова.

Председатель жюри выразила признательность Фестивалю театров малых городов. «Он меня когда-то спас от ухода со сцены. Был момент, когда я хотела бросить театр. Так получилась, что почувствовала разочарование в профессии. Тогда-то Евгений Витальевич (Миронов — прим. Т-и) пригласил меня в жюри фестиваля. На меня это повлияло отрезвляюще. Меня как-будто чем-то по башке стукнуло. Я сказала себе: «Дорогая, да ты с жиру бесишься. Артисты в малых театрах, имея 7-15 тысяч рублей зарплаты, ставят такие потрясающие спектакли — на одном энтузиазме! А тебе чего не хватает? В общем, фестиваль заставил меня вернуться к работе», — рассказала народная актриса РФ.

Остроумова отметила высокий уровень подготовленности фестивальных работ в нынешнем сезоне. «Мы просмотрели только три спектакля. И надо сказать, что они смотрятся очень обнадеживающе», — заметила председатель жюри.