Ольга Любимова сообщила об успешной эвакуации российских музыкантов из Ирана

Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского были успешно эвакуированы из Ирана и прибыли в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.

Любимова отметила, что накануне тем же маршрутом Иран покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Все участники находятся в хорошем состоянии.

«Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии», – добавила Ольга Любимова.