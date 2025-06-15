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Общество 15 июня 2025 18:55

Ольга Любимова сообщила об успешной эвакуации российских музыкантов из Ирана

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Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского были успешно эвакуированы из Ирана и прибыли в Азербайджан. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.

Любимова отметила, что накануне тем же маршрутом Иран покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Все участники находятся в хорошем состоянии.

«Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу. В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации мы решили провести концерт в Баку. Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии», – добавила Ольга Любимова.

#эвакуация
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