Ольга Любимова поприветствовала гостей «Восточного базара в Казани»

«Восточный базар в Казани» стал местом культурного диалога России со странами Востока и Азии. На это в приветственной телеграмме гостям фестиваля обратила внимание министр культуры РФ Ольга Любимова.

«За время проведения проект стал значимой площадкой для укрепления культурных связей России со странами Востока и Азии, объединив представителей многих государств и национальных культур. Символично, что в этом году фестиваль проходит в рамках года „Казань – культурная столица исламского мира” и приурочен к (объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным – прим. Т-и) Году единства народов России. Казань, где на протяжении веков гармонично сосуществуют традиции разных народов, становится местом встречи представителей разных стран», – отметила федеральный министр в своем обращении.

Приветственный адрес на церемонии открытия мероприятия зачитала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая также поделилась своими ожиданиями от фестиваля.

«Базар – это место для вдохновения: чтобы, увидев соседа, его культуру, человек вдохновился на новый поиск и созидание. Это место осмысления прожитого, где ты всегда строишь свои планы на будущее», – подчеркнула она.