Ольга Любимова открыла культурную программу «КазаньФорума»

Вечер одноактных балетов «Шопениана» и «Шехеразада» Мариинского театра прошел сегодня в театре Камала в рамках культурной программы Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова.

«Сердечно приветствую вас в Казани на открытии программы "Культурная столица исламского мира". В феврале прошлого года на 13-й конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры данный почетный статус был впервые присвоен российскому городу», – сказала она зрителям.

Казань – один из символов многонациональной России, город, где веками в гармоничном соседстве развивались традиции, языки и культуры различных народов, подчеркнула Любимова.

«Присвоение статуса культурной столицы исламского мира 2026 года стало важным признанием особой роли Казани как одного из центров международного гуманитарного сотрудничества, местом встречи западных и восточных культурных традиций», – заявила она.

По словам министра, Россия придает большое значение культурному взаимодействию со странами исламского мира.

«Наши народы объединяет бережное отношение к сохранению культурного наследия, исторической памяти, традиционным духовным ценностям. У наших стран неисчерпаемый потенциал для развития и укрепления культурного взаимодействия. Ярким подтверждением этому являются масштабные мероприятия, проходящие в эти дни в Казани», – отметила она.

Одноактные балеты Михаила Фокина – диалог западного и восточного искусства, добавила Любимова.

«"Шопениана" – посвящение классическому романтическому балету, вдохновленное волшебством музыки Шопена. И "Шехеразада" – эталон восточной эстетики в мировом искусстве, один из главных балетов русских сезонов Сергея Дягилева», – заметила она.

Выбранные произведения, по словам министра, объединяют знаменитую русскую исполнительскую школу, мировую музыкальную классику и художественные образы Востока, «подтверждая, что язык искусства – един и не требует перевода».

Любимова поблагодарила зарубежных партнеров за поддержку и участие в мероприятиях программы «Культурная столица исламского мира», а также Правительство РТ за «теплый прием и прекрасную организацию».

На вечере также присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и др.