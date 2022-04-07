Ольга Лаврова, Мария Веденеева, Павел Густов будут читать «Тотальный диктант» в Казани

Популярная образовательно-просветительская акция «Тотальный диктант» в этом году намечена на 9 апреля. В 14 часов по московскому времени проверить свои знания и написать диктант можно будет на площадках, организованных в 409 населенных пунктах Татарстана. Об этом на тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил координатор акции в РТ Вячеслав Шаталов.

В Казани десятый проводимый масштабно диктант можно будет написать на площадках в каждом районе города, в том числе в Национальной библиотеке РТ, Культурном центре имени Пушкина и Казанском федеральном университете, а также, по традиции, и в брифинг-зале «Татмедиа». Здесь читать текст будет Мария Веденеева, в прошлом ведущая программы «Новое утро» на телеканале «Эфир». Ее коллега, ведущая программы «Перехват» Ольга Лаврова, станет диктующей на одной из основных площадок акции в Казани — в Культурном центре имени Пушкина (бывшем ДК Менжинского).

«С площадками можно ознакомиться на сайте totaldict.ru. На сайте можно подобрать площадку, удобную по местоположению, а также на сайте размещена информация по диктующим — можно подобрать и подходящего себе диктующего», — напомнил Вячеслав Шаталов.

Среди дикторов, добавила председатель экспертного совета международной просветительской акции «Тотальный диктант» в РТ Ирина Александровская, очень много известных людей. Это, в частности, актеры ТЮЗа, которые не первый год участвуют в «Тотальном диктанте». Павел Густов будет читать диктант в здании Рескома профсоюзов на Муштари, 9, а старейшая актриса театра Нина Калаганова в этом году прочтет текст в Институте филологии и межкультурной коммуникации.

«Представители средств массовой информации принимают активное участие во всех качествах — и как пишущие диктант, и как его диктующие, и как проверяющие, и, конечно, как освещающие диктант с большим интересом, неравнодушно. И это очень важно. Журналисты — это ведь те люди, которые тоже несут красоту языка, и понимание журналистским сообществом важности этой акции для нас очень дорого. Среди диктующих и общественные деятели, представители министерств и ведомств, Госсовета РТ — это замечательно, что люди столь важных ветвей власти хорошо понимают важность правильной красивой речи. Ведь как мы пишем и говорим, так мы и мыслим», — подчеркнула Александровская.

Регистрация на площадки, открытая 30 марта, продолжается на сайте «Тотального диктанта». На некоторых площадках уже нет свободных мест, но в целом по Татарстану зарезервированы пока около 50% всех предлагаемых мест. На самых популярных, но не на всех, намекнул Шаталов, заложено некоторое количество дополнительных мест для тех, кто решит принять участие в акции в последний момент. Всего по республике организаторы обеспечили около 25 тыс. посадочных мест для участников «Тотального диктанта».

В этом году, напомним, «Тотальный диктант» участники акции будут писать по тексту писательницы и поэтессы, а также переводчика и сценариста, автора романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Сад» Марины Степновой. Стать участником акции можно и онлайн на сайте «Тотального диктанта».

Текст диктанта, отметила Александровская, автор Марина Степнова создала специально для акции. Уже сейчас известно, что он посвящен XIX веку, а действие происходит в Воронеже.