Ольга Капранова: В Казани очень сильные клубы, занимают первые места

В Казанском центре гимнастики проходят соревнования Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике – Кубок клубов России «Спортивная страна». Почетным гостем церемонии открытия стала президент Ассоциации спортивных клубов по художественной гимнастике, Заслуженный мастер спорта, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

«Я сегодня приехала и счастлива, что могу наблюдать за соревнованиями вживую, но, когда уеду – обязательно буду продолжать следить онлайн. Фавориты у меня есть – это все те, кто сейчас лидируют. В Казани очень сильные клубы, они почти всегда занимают первые места», - заявила чемпионка мира.

Также Ольга Капранова поделилась планами на будущее. Она заявила, что в планах организовать международные соревнования, сделать Кубок клубов мира и, может быть, Чемпионат мира.

«Площадку мы ещё не выбрали, но в Казани очень хорошие условия, особенно после БРИКСа. Мы всегда стараемся развиваться, увеличивать, преумножать. Остановка – это смерти подобно», - поделилась Ольга Капранова.

материал Яны Кузахметовой