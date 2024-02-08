Ольга Дибцева снова готовится стать матерью

Фото: СТС

В понедельник, 12 февраля, в 19.30 на СТС возвращается сериал «Семейка», в котором многодетные родители в исполнении Ольги Дибцевой и Бориса Дергачева решают проблемы в кабинете психолога.

Фото: СТС

В новых сериях Надя и Сергей Нестеровы после перерыва снова обращаются к специалисту (Вадим Демчог). В этот раз их беспокоят отсутствие ревности и романтики в отношениях, мнительность мамы Сергея (Татьяна Орлова), будущее детей (Мария Корнеева, Карина Хисматуллина, Алексей Родионов), заедание стресса, неумение признавать ошибки, «невинная» ложь и другие проблемы, знакомые семейным парам. Опытный психолог готов помочь паре, правда, его советы часто имеют противоположный эффект.

«Мне кажется, второй сезон получился смешнее и острее, — говорит Ольга Дибцева. — Изначально я наградила Надю своим юмором и легким отношением к жизни, поэтому новые серии авторы писали уже под нас с Борей. И мне нравится, что у Нади с Сергеем такая „любовь-конкуренция“. Она все время ищет что-то новое, вдохновляет себя и мужа, попадает в авантюрные ситуации. В общем, ей хватает энергии на всё».

Фото: СТС

В отличие от своей героини актриса встретила второй сезон в новом статусе: после развода Ольга снова обрела любовь и готовится стать матерью во второй раз. «Всё произошло так быстро, — признается она. — Мои личная жизнь и творческая всегда были очень насыщенными и полными мистических совпадений. Когда-нибудь напишу книгу, чтобы все поняли: чудеса случаются. А историю встречи со вторым мужем я бы, конечно, хотела запечатлеть и на экране. Он меня вдохновляет!»

Съемки второго сезона проходили в АМЕДИА, где находятся декорации квартиры Нестеровых и кабинет психолога. В соседнем павильоне снимают и «Папиных дочек» с участием Татьяны Орловой, которой в «Семейке» досталась роль вечно недовольной свекрови. «Сейчас зритель не хочет грузить себя. Да и я ловлю себя на том, что тоже включаю легкие комедии. Нет желания смотреть что-то тяжелое и серьезное. Комедии у зрителей пользуются спросом, и в этом смысле СТС как главный развлекательный канал хорошо это чувствует», — считает актриса.

Производство: ООО «ПИК АП ФИЛЬМ» / PICK UP FILM

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий в сезоне: 17

Режиссёр-постановщик: Михаил Соловьев

Оператор-постановщик: Александр Чаплинский

Продюсеры: Евгений Юранов, Георгий Подорожников, Татьяна Сарычева

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Теймур Джафаров, Владимир Неклюдов, Павел Данилов, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян

Креативные продюсеры: Алексей Лебедев, Станислав Тляшев, Артем Милованов

Исполнительный продюсер: Мария Болдырева

Авторы сценария: Алексей Лебедев, Станислав Тляшев, Артем Милованов, Данил Троценко, Олег Смагин, Евгений Юранов

В ролях: Борис Дергачев, Ольга Дибцева, Вадим Демчог, Татьяна Орлова, Карина Хисматуллина, Мария Корнеева, Алексей Родионов и другие

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