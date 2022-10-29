Ольга Бузова приехала в ДНР и разгрузила фургон с гуманитарной помощью

Певица и телеведущая Ольга Бузова вместе с представителями Общероссийского народного фронта доставила в Донецкую народную республику партию гуманитарной помощи. Грузовик со всем необходимым приехал в Амвросиевку, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Игоря Бызова.

В соцсетях распространилось видео, на котором Бузова вместе со с членами ОНФ разгружает фургон с гуманитарной помощью.

«Пока кто-то говорит, я делаю. Я многофункциональная персона, как вы заметили. Пока кто-то говорит, мы делаем», — заявила Ольга, разгружая грузовик, ее слова приводит телеграм-канал Москва 24.