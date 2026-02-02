Ольга Бузова лично представила фильм «Равиоли Оли» в Казани

В кинотеатре «Киномакс-IMAX» певица Ольга Бузова представила казанской публике романтическую комедию «Равиоли Оли», где она сыграла главную роль. Перед показом Бузова рассказала, что выход фильма – событие, которого она ждала годами.

«Я мечтала об этой главной роли всю жизнь. И это не просто слова – мы шли к этому больше двух лет: готовились, снимали в ноябре и декабре, потом монтировали, озвучивали. Это огромный путь», – отметила Бузова.

Перед началом фильма она вышла к залу и пообщалась с поклонниками.

«Я сама еще фильм не видела! Впервые посмотрю только 2 февраля в Москве. Волнуюсь невероятно, но верю, что все, к чему я прикасаюсь, становится золотом», – сказала артистка.

Ольга Бузова с теплом отозвалась о месте премьеры.

«Мне безумно приятно, что именно в Казани, в этом невероятно красивом и важном для меня городе, где у меня проходили спектакли и концерты, зрители первыми увидят «Равиоли». Это прекрасный город и прекрасная публика», – отметила она.

Фильм рассказывает историю звезды (ее играет Ольга Бузова), обманутой аферистом и вынужденной отправиться в провинциальный городок продавать завод пельменей, где она находит новую жизнь и любовь. «Это добрая, светлая и очень человечная история. Несмотря на то, что мою героиню обманули, в итоге побеждает вера в людей и в любовь. Как в жизни, так и в кино», – резюмировала актриса.

«Это больше чем премьера. Это старт моей большой мечты!» – сказала она в конце вечера, благодаря казанскую публику за теплый прием.

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

Видео: Чулпан Шакирова