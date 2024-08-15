Ольга Павлова на программе «Наши» рассказала, как Татарстан помогает передовой

Сегодня на телеканале «Россия-1» состоялась трансляция передачи «Наши», в которой приняла участие руководитель региональной общественной организации «Общество гуманитарных инициатив» и «За Победу Казань», а также член Общественной палаты РТ Ольга Павлова. В ходе программы она поведала зрителям о том, как жители Татарстана оказывают поддержку военнослужащим, а также поделилась информацией о деятельности волонтеров, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для отправки на передовую.

«Я дочь военного, мой отец — полковник. К сожалению, его уже нет в живых, а все мои братья и дядя тоже военные. Не одно поколение моей семьи служило нашему Отечеству. Поэтому, когда началась спецоперация, у меня даже не было раздумий – помогать или не помогать», – рассказала Павлова.

По ее словам, помощь фронту оказывается родственниками солдат, депутатами, бизнесменами и компаниями из Татарстана. Ольга Павлова также подчеркнула значимость связи поколений и привела в качестве примера 97-летнего ветерана из Казани Александра Малова, который в 1945 году оставил свою подпись на стене Рейхстага. Как и многие другие, он переживает за судьбу наших солдат. Ветеран выразил свою поддержку батальону «Казань», отправив им копию знамени Победы.

«Было приятно осознавать, что такой великий человек признает наше праведное дело. Это очень воодушевляет и дает понять, что мы на правильном пути», – рассказали бойцы батальона, которые также приняли участие в программе.